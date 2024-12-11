Потужністю понад 1000 сил: Aston Martin представив суперкар Valhalla

ДВЗ у складі гібридної силової установки розвиває 828 кінських сил, один електромотор інтегрований у восьмиступінчастий «робот», а ще два рухають передні колеса.

Aston Martin Valhalla довго перебував у розробці – тільки на тести та випробування у компанії пішло п'ять років. Але нарешті новинку представили офіційно і оголосили, що виробництво почнеться в другому кварталі 2025 року. Загалом буде побудовано 999 екземплярів Valhalla.

У супергібрида одразу кілька особливостей. Наприклад, два електродвигуни встановлені на передній осі і відповідають не тільки за повний привід і векторизацію тяги, але також виконують роль реверсу – традиційної задньої передачі у Valhalla немає.

Немає і механічного зв'язку між агрегатами для передніх і задніх коліс, синхронізацію забезпечує електронна система IVC. Вона змінює налаштування рульового управління, підвіски і гальм в залежності від обраного режиму руху.

У створенні Valhalla брав активну участь дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо і канадський пілот Ленс Стролл. В Aston Martin заявляють, що на швидкості 240 км/год активні аеродинамічні елементи генерують притискну силу близько 600 кілограмів. Також для машини заявлені вуглець-керамічні диски діаметром 410 мм спереду і 290 мм ззаду, і гальмівні супорти Brembo.