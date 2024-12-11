Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla

ДВС в составе гибридной силовой установки развивает 828 лошадиных сил, один электромотор интегрирован в восьмиступенчатый «робот», а еще два двигают передние колеса.

Aston Martin Valhalla долго находился в разработке – только на тесты и испытания у компании ушло пять лет. Но наконец-то новинку представили официально и объявили, что производство начнется во втором квартале 2025 года. В общей сложности будет построено 999 экземпляров Valhalla.

У супергибрида сразу несколько особенностей. К примеру, два электродвигателя установлены на передней оси и отвечают не только за полный привод и векторизацию тяги, но также выполняют роль реверса – традиционной задней передачи у Valhalla нет.

Нет и механической связи между агрегатами для передних и задних колес, синхронизацию обеспечивает электронная система IVC. Она изменяет настройки рулевого управления, подвески и тормозов в зависимости от выбранного режима движения.

В создании Valhalla активно участвовал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и канадский пилот Лэнс Стролл. В Aston Martin заявляют, что на скорости 240 км/ч активные аэродинамические элементы генерируют прижимную силу около 600 кг. Также для машины заявлены углерод-керамические диски диаметром 410 мм спереди и 290 мм сзади, и тормозные суппорты Brembo.