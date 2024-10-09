Потужні зливи затопили Сахару: неймовірні кадри з пустелі

Пустелю Сахару в регіоні Марокко накрили потужні зливи, в результаті чого на деяких її ділянках утворились неймовірні "озера".
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та який вигляд Сахара має нині.
Сахара є найбільшою пустелею світу. Вона має площу понад 9 млн квадратних кілометрів і розташована у Північній Африці.
Із заходу Сахару обмежує Атлантичний океан, з півночі - Атлаські гори й Середземне море, зі сходу - Червоне море, з півдня - тропічна савана під назвою Сахель.
На території Сахари повністю або частково розміщені Марокко, Туніс, Алжир, Лівія, Єгипет, Мавританія, Малі, Нігер, Чад і Судан.
Місцерозташування Сахари (скриншот: google.com/maps)
Примітно, що площа цієї пустелі постійно збільшується (від 1920 року вона зросла на щонайменше 10%). В її ландшафті можна зустріти кам'янисті, щебенисті, галечникові, глинисті, піщані та навіть гірські породи.
На території Сахари є багаті родовища нафти, природного газу, залізних і мідних руд, золота, вольфраму, урану та деяких інших рідкісних металів.
Цікаво, що під пісками пустелі розташовані чималі басейни підземних вод (включаючи артезіанські). Тим часом на поверхні Сахари протікає друга у світі за довжиною річка - Ніл, а також низка інших річок і струмків (значна частина яких є сезонними й переривчастими).
Піщані дюни в західній Лівії, що є частиною Сахари (фото: commons.wikimedia.org)
Нещодавно уряд Королівства Марокко на півночі Африки (зі столицею у Рабаті) повідомив, що у вересні поточного року кількість опадів за два дні перевищила середні річні показники деяких регіонів (де може випадати менше ніж 250 мм опадів на рік).
Так, у селищі Тагуніте, розташованому в близько 450 км на південь від столиці країни, впродовж 24 годин було зафіксовано понад 100 мм опадів.
За словами експерта Генерального управління метеорології Марокко Хусіна Юабеба, відтоді, як у країні випадало стільки дощу за такий короткий проміжок часу, пройшло від 30 до 50 років.
Така кількість опадів стала екстремальною для деяких локацій (скриншот: youtube.com/@WION)
Метеорологи називають такі екстремальні дощі екстратропічними штормами, оскільки вони можуть суттєво вплинути на погоду в регіоні впродовж найближчих місяців, а то й років (адже повітря утримує більше вологи, викликаючи більше випаровування й більше штормів).
Деякі ділянки пустелі перетворились на оази (скриншот: youtube.com/@WION)
Протікаюча крізь піски й оази дощова вода залишила по собі чудернацькі озера, якими із задоволенням насолоджуються мандрівники та місцеві.
"Озера", що залишились у Сахарі після злив (скриншот: youtube.com/@WION)
Тим часом у деяких місцях негода наробила шкоди - стала причиною загибелі людей та завдала суттєвої шкоди врожаю фермерів. Це змусило уряд країни виділити кошти на екстрену допомогу населенню.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AP News, Wikipedia, YouTube-канали Firstpost і WION.
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