Мощные ливни затопили Сахару: невероятные кадры из пустыни

Что интересного стоит знать о Сахаре

Сахара является самой большой пустыней мира. Она имеет площадь более 9 млн квадратных километров и расположена в Северной Африке.

С запада Сахару ограничивает Атлантический океан, с севера - Атласские горы и Средиземное море, с востока - Красное море, с юга - тропическая саванна под названием Сахель.

На территории Сахары полностью или частично расположены Марокко, Тунис, Алжир, Ливия, Египет, Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Судан.

Месторасположение Сахары (скриншот: google.com/maps)

Примечательно, что площадь этой пустыни постоянно увеличивается (с 1920 года она выросла по меньшей мере на 10%). В ее ландшафте можно встретить каменистые, щебенистые, галечниковые, глинистые, песчаные и даже горные породы.

На территории Сахары есть богатые месторождения нефти, природного газа, железных и медных руд, золота, вольфрама, урана и других редких металлов.

Интересно, что под песками пустыни расположены немалые бассейны подземных вод (включая артезианские). Между тем на поверхности Сахары протекает вторая в мире по длине река - Нил, а также ряд других рек и ручьев (значительная часть которых - сезонные и прерывистые).

Песчаные дюны в западной Ливии, являющиеся частью Сахары (фото: commons.wikimedia.org)

Как выглядит Сахара после обильных дождей

Недавно правительство Королевства Марокко на севере Африки (со столицей в Рабате) сообщило, что в сентябре текущего года количество осадков за два дня превысило средние годовые показатели некоторых регионов (где может выпадать менее 250 мм осадков в год).

Так, в поселке Тагуните, расположенном в около 450 км к югу от столицы страны, в течение 24 часов было зафиксировано более 100 мм осадков.

По словам эксперта Генерального управления метеорологии Марокко Хусина Юабеба, с тех пор как в стране выпадало столько дождя за столь короткий промежуток времени, прошло от 30 до 50 лет.

Такое количество осадков стало экстремальным для некоторых локаций (скриншот: youtube.com/@WION)

Метеорологи называют такие экстремальные дожди экстратропическими штормами, поскольку они могут существенно повлиять на погоду в регионе в ближайшие месяцы, а то и годы (ведь воздух удерживает больше влаги, вызывая больше испарения и больше штормов).

Некоторые участки пустыни превратились в оазисы (скриншот: youtube.com/@WION)

Протекающая сквозь пески и оазисы дождевая вода оставила за собой причудливые озера, которыми с удовольствием наслаждаются путешественники и местные.

"Озера", оставшиеся в Сахаре после ливней (скриншот: youtube.com/@WION)

Между тем в некоторых местах непогода наделала беды - стала причиной гибели людей и нанесла существенный ущерб урожаю фермеров. Это вынудило правительство страны выделить средства на экстренную помощь населению.