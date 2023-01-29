Потужні вибухи сталися на заводі Міноборони Ірану

Потужні вибухи сталися на оборонному заводі у місті Ісфахан у центральній частині Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News.
За даними джерел, вибух стався на заводському складі із боєприпасами.
"Кілька хвилин тому деякі місцеві джерела повідомили, що у північному районі міста Ісфахан пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Іранські ЗМІ також повідомляють, що причиною вибухів могла стати атака дронів Ізраїлю та США.
Нагадаємо, у грудні в Ірані стався вибух в одному із приміщень Ісфаханського технологічного університету.
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