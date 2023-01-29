Мощные взрывы произошли на заводе Минобороны Ирана

По данным источников, взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами.

"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздались взрывы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Иранские СМИ также сообщают, что причиной взрывов могла стать атака дронов Израиля и США.

Напомним, в декабре в Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

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