Потужна негода накрила частину України: сотні населених пунктів залишилися без світла

Наслідки

Як повідомляють у ДСНС, сильна злива на Житомирщині спричинила підтоплення дворів, підвалів і житлових приміщень у місті Звягель.

Протягом доби рятувальники ДСНС відкачали понад 490 кубометрів води, а також прибрали 48 аварійних дерев, що впали через пориви вітру.

У селі Турчинка Коростенського району через повалене дерево було заблоковано вхід до приватного будинку - рятувальники оперативно звільнили прохід за допомогою спецінструментів.

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки негоди (t.me/DSNS_Zhytomyr)

Речниця Головного управління ДСНС Оксана Урбанська повідомила, що на Вінниччині друга доба тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Там через зливи та вітер впали дерева, пошкоджено житло, десятки населених пунктів залишаються без світла.

Аварійні служби готуються до можливих нових підтоплень через очікуваний сьогодні значний дощ, який може перевищити десятиденну норму опадів.

Київщина

У ОВА зазначають, що Київщина також потерпає від наслідків негоди. Через падіння дерев на лінії електропередач було зафіксовано додаткові знеструмлення.

Фахівцям ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося повернути світло у понад 330 тисяч будинків, проте понад 40 тисяч абонентів досі залишаються без електропостачання. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі.

Окрім того, у місті Умань у лікарні через негоду сталося задимлення серверної кімнати, що спричинило евакуацію 116 осіб, серед яких 35 медиків.

Завдяки злагодженим діям рятувальників і медиків ситуацію оперативно взято під контроль, постраждалих немає.

Станом на ранок 29 липня у Рівненській області залишаються без світла 21 населений пункт - близько 5,4 тисячі споживачів. Ремонтні бригади вже відновили електропостачання понад 7,3 тисячам осель.

Стан споживання електроенергії

За даними Укренерго, сьогодні споживання електроенергії демонструє зростання через спеку та хмарну погоду, яка знижує ефективність роботи сонячних станцій.

Проте через наслідки негоди у семи областях повністю або частково знеструмлено 477 населених пунктів.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики просять громадян ощадливо споживати електроенергію та дотримуватися правил безпеки.

Добовий максимум споживання 28 липня був на 2,6% вищим за максимуми робочого дня 25 липня.