Потужна магнітна буря накриває Землю: як вберегтися від головного болю та інших проблем

Сильна магнітна буря охопить Землю у найближчі годині й вона може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на нашій планеті. Потужність цього геошторму буде великою, й це може спричинити також проблеми з роботою засобів зв'язку.
Що відомо про цю магнітну бурю та які існують ефективні способи знизити її вплив на самопочуття людини, розповідає РБК-Україна.
За даними експертів, в ніч на 2 липня Землю охопить потужна магнітна буря, яка у пікові години може досягти рівня G2-G3, (Кр 6-7). Також очікується, що ця буря буде затяжною і ситуація покращиться тільки ближче до вихідних.
2 липня, середа - підвищення геомагнітної активності до Кр 6
3 липня, четвер - сильна геомагнітна активність на рівні Кр 5-6
4 липня, п'ятниця - поступове зниження геомагнітної активності, від Кр 5 до Кр 4
Очікується, що тільки у суботу, 5 липня, геомагнітна ситуація почне стабілізуватися і знизиться до рівня помірної та слабкої бурі.
Вплив магнітного геошторму вже у вівторок ввечері, 1 липня, можуть відчути: метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку, маленькі діти.
Щоденні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок, що швидко пересуваються і можуть рухатися в сторону Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети - це призводить до збурень, які й називають сонячними або магнітними бурями.
Усі магнітні бурі розрізняють за потужністю - від слабких та малопомітних до сильних та потужних. Чим сильніша буря - тим гірші наслідки для життєдіяльності людини.
Дослідження показують, що коливання у магнітному полі Землі люди не відчувають, але вони можуть сильно впливати на біоритми. Саме це і призводить до погіршення самопочуття, настрою та загального стану.
Які можуть виникати проблеми:
Повністю уникнути впливу магнітних бур на організм людини - неможливо. Однак лікарі радять дотримуватися рекомендацій, які допомагають знизити негативний вплив.
В першу чергу, намагайтеся у такі дні не навантажувати свій організм, як фізично, так і психологічно. Знижуйте навантаження у спортзалі, не вплутуйтеся у суперечки, більше відпочивайте, відкладіть важливі та енергозатратні справи на інший день.
Дотримуйтеся режиму дня та харчування - тобто, спати потрібно не менш 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час, якщо є сильна втома - робити невеликі паузи для відпочинку.
У раціоні має бути багато свіжих овочів та фруктів, продуктів з поживними речовинами. А от від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, жирної та шкідливої їжі - варто відмовитися.
Вживайте достатню кількість звичайної води, провітрюйте приміщення, проводьте більше часу на природі, робіть прогулянки на свіжому повітрі та знижуйте рівень стресу. Обмежте перегляд новин, соцмереж і ввечері намагайтеся не перенавантажувати нервову систему екранами, хоча б за 2-3 години до сну.
Якщо стан самопочуття викликає занепокоєння, ліки проти хронічних захворювань не допомагають - зверніться за допомогою лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)