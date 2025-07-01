Потужна магнітна буря накриває Землю: як вберегтися від головного болю та інших проблем

Що відомо про магнітну бурю

За даними експертів, в ніч на 2 липня Землю охопить потужна магнітна буря, яка у пікові години може досягти рівня G2-G3, (Кр 6-7). Також очікується, що ця буря буде затяжною і ситуація покращиться тільки ближче до вихідних.

2 липня, середа - підвищення геомагнітної активності до Кр 6

3 липня, четвер - сильна геомагнітна активність на рівні Кр 5-6

4 липня, п'ятниця - поступове зниження геомагнітної активності, від Кр 5 до Кр 4

Очікується, що тільки у суботу, 5 липня, геомагнітна ситуація почне стабілізуватися і знизиться до рівня помірної та слабкої бурі.

Вплив магнітного геошторму вже у вівторок ввечері, 1 липня, можуть відчути: метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку, маленькі діти.

Що таке магнітна буря

Щоденні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок, що швидко пересуваються і можуть рухатися в сторону Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети - це призводить до збурень, які й називають сонячними або магнітними бурями.

Усі магнітні бурі розрізняють за потужністю - від слабких та малопомітних до сильних та потужних. Чим сильніша буря - тим гірші наслідки для життєдіяльності людини.

Як магнітні бурі впливають на людей

Дослідження показують, що коливання у магнітному полі Землі люди не відчувають, але вони можуть сильно впливати на біоритми. Саме це і призводить до погіршення самопочуття, настрою та загального стану.

Які можуть виникати проблеми:

Головний біль та мігрень

Запаморочення, шум у вухах

Туман в голові

Нудота

Зниження концентрації, уважності

Стрибки тиску, порушення ритму серця

Сильна сонливість вдень, проблеми зі сном вночі

Підвищена тривожність

Сильна втома

Панічні настрої та апатія

Агресія

Дратівливість

Загострення хронічних хвороб

Як знизити вплив магнітної бурі на здоров'я

Повністю уникнути впливу магнітних бур на організм людини - неможливо. Однак лікарі радять дотримуватися рекомендацій, які допомагають знизити негативний вплив.

В першу чергу, намагайтеся у такі дні не навантажувати свій організм, як фізично, так і психологічно. Знижуйте навантаження у спортзалі, не вплутуйтеся у суперечки, більше відпочивайте, відкладіть важливі та енергозатратні справи на інший день.

Дотримуйтеся режиму дня та харчування - тобто, спати потрібно не менш 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час, якщо є сильна втома - робити невеликі паузи для відпочинку.

У раціоні має бути багато свіжих овочів та фруктів, продуктів з поживними речовинами. А от від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, жирної та шкідливої їжі - варто відмовитися.

Вживайте достатню кількість звичайної води, провітрюйте приміщення, проводьте більше часу на природі, робіть прогулянки на свіжому повітрі та знижуйте рівень стресу. Обмежте перегляд новин, соцмереж і ввечері намагайтеся не перенавантажувати нервову систему екранами, хоча б за 2-3 години до сну.

Якщо стан самопочуття викликає занепокоєння, ліки проти хронічних захворювань не допомагають - зверніться за допомогою лікарів.