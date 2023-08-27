Поцілував переможницю. ФІФА усунула президента Іспанської футбольної федерації

Скандальний поцілунок Рубіалеса з футболісткою після історичної перемоги жіночої збірної спровокував справжню кризу в іспанському футболі.

У ФІФА заявили, що усувають Рубіалеса від "усієї футбольної діяльності на національному та міжнародному рівні" на 90 днів, поки триває дисциплінарний розгляд.

Президент іспанської федерації футболу Луїс Рубіалес (фото: twitter.com)

При цьому, за словами Рубіалеса, цей поцілунок стався за взаємною згодою. Також він зазначив, що відмовляється піти у відставку через інцидент, незважаючи на жорстку критику з боку самої Дженні Ермосо, а також учасниць команди та уряду Іспанії.

Ермосо заявила, що поцілунок був небажаним, і що вона та вся команда, яка виграла чемпіонат світу, відмовилися грати, поки Рубіалес залишається президентом.

Спортсменка у своєму акаунті в X (Twitter) написала, що інцидент з поцілунком їй не сподобався, і вона "відчувала себе вразливою та жертвою імпульсивного сексистського недоречного вчинку без будь-якої згоди з мого боку".

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) підтримала Рубіалеса, погрожуючи судовим позовом проти Ермосо та інших.

ФІФА також заборонила Рубіалесу та іспанській федерації футболу зв'язуватися з Ермосо, щоб захистити її "основні права".

Після повідомлення про рішення ФІФА RFEF призначив тимчасового президента і заявив, що Рубіалес наполягає на своїй невинності.

"Рубіалес заявив, що захищатиме себе перед відповідними відомствами та повністю довіряє роботі ФІФА, і повторює, що таким чином він матиме можливість розпочати свій захист, щоб правда перемогла і була показана його повна невинність", - йдеться у повідомленні федерації.

Раніше повідомлялося, що на вирішальному матчі чемпіонату світу 2023 року між збірними Іспанії та Англії невідомий чоловік забігом на полі виявив солідарність з Україною, яка захищає власний суверенітет у війні з РФ.