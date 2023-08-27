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Поцеловал победительницу. ФИФА отстранила президента Испанской футбольной федерации

Фото: (twitter.com/AttackingThird)
Автор: Владимир Костырин

Поцелуй победительницы чемпионата мира по футболу среди женщин Дженни Эрмосо на глазах у миллионов зрителей стоил президенту испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса отстранением от должности решением ФИФА. Кроме того, женские тренеры Испании массово ушли в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Скандальный поцелуй Рубиалеса с футболисткой после исторической победы женской сборной спровоцировал настоящий кризис в испанском футболе.

В ФИФА заявили, что отстраняют Рубиалеса от "всей футбольной деятельности на национальном и международном уровне" на 90 дней, пока продолжается дисциплинарное разбирательство.

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес (фото: twitter.com)

При этом по словам Рубиалеса, этот поцелуй произошел по обоюдному согласию. Также он отметил, что отказывается уйти в отставку из-за инцидента, несмотря на жесткую критику со стороны самой Дженни Эрмосо, а также участниц команды, и правительства Испании.

Эрмосо заявила, что поцелуй был нежелательным, и что она и вся команда, выигравшая чемпионат мира, отказались играть, пока Рубиалес остается президентом.

Спортсменка в своем аккаунте в X (Twitter) написала, что инцидент с поцелуем ей не понравился, и она "чувствовала себя уязвимым и жертвой импульсивного сексистского неуместного поступка без какого-либо согласия с моей стороны".

При этом Королевская федерация футбола Испании (RFEF) поддержала Рубиалеса, угрожая судебным иском против Эрмосо и других.

ФИФА также запретила Рубиалесу и испанской федерации футбола связываться с Эрмосо, чтобы защитить ее "основные права". 

После известия о решении ФИФА RFEF назначил временного президента и заявил, что Рубиалес настаивает на своей невиновности.

"Рубиалес заявил, что будет защищать себя перед соответствующими ведомствами и полностью доверяет работе ФИФА, и повторяет, что таким образом у него будет возможность начать свою защиту, чтобы правда восторжествовала и была показана его полная невиновность", - говорится в сообщении федерации.

Ранее сообщалось, что на решающем матче чемпионата мира 2023 года между сборными Испании и Англии неизвестный мужчина забегом на поле проявил солидарность с Украиной, защищающей собственный суверенитет в войне с РФ.

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