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Поцілили у житлові квартали. Окупанти 34 разів за добу обстріляли Херсонську область

Фото: російські окупанти обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстрілювали Херсонську область 34 рази минулої доби, застосовуючи міномети, артилерію, РСЗВ "Град", а також використовуючи для атак безпілотники.

Про це 8 червня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Чиновник подав оперативні дані про ворожі удари по регіону.

"За минулу добу противник здійснив - 34 обстріли, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА", - йдеться у публікації.

Крім того, війська РФ били по Херсону, по якому випустили 2 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів голова ОВА.

Внаслідок ворожих ударів жертв та поранених серед цивільних, на щастя, немає, додав він.

Обстріли Херсонської області

Правобережна частина регіону була звільнена бійцями ЗСУ від російських окупантів восени 2022 року, і загарбники перебралися на лівий берег області, звідки щодня продовжують тероризувати херсонців своїми обстрілами.

Для ударів по населених пунктах правобережжя Херсонської області інтервенти застосовують практично весь арсенал озброєння.

Так, на початку червня війська РФ з авіації та мінометів обстріляли Берислав, де під обстріл потрапив хлібозавод. Перед цим окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого двоє мирних городян отримали поранення.

Додамо, що завдавати ударів по Херсону росіяни продовжували і під час евакуації жителів населених пунктів, що затоплюються, після підриву Каховської ГЕС. В результаті тих обстрілів двоє поліцейських отримали поранення.

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