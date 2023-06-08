RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попали в жилые кварталы. Оккупанты 34 раз в сутки обстреляли Херсонскую область

Фото: российские оккупанты обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ обстреливали Херсонскую область 34 раз за минувшие сутки, применяя минометы, артиллерию, РСЗО "Град", а также используя для атак беспилотники.

Об этом 8 июня сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Чиновник представил оперативные данные о вражеских ударах по региону.

"За минувшие сутки противник совершил - 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в публикации.

Кроме того, войска РФ убили по Херсону, по которому выпустили 2 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал глава ОВА.

В результате вражеских ударов жертв и раненых среди гражданских, к счастью, нет, добавил он.

Обстрелы Херсонской области

Правобережная часть региона была освобождена бойцами ВСУ от российских оккупантов осенью 2022 года, и захватчики перебрались на левый берег области, откуда ежедневно продолжают терроризировать херсонцев своими обстрелами.

Для ударов по населенных пунктах на правобережье Херсонской области интервенты применяют практически весь арсенал вооружения.

Так, в начале июня войска РФ из авиации и минометов обстреляли Берислав, где под обстрел попал хлебозавод. Перед этим оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего двое мирных горожан получили ранения.

Добавим, что наносить удары по Херсону россияне продолжали и во время эвакуации жителей затапливаемых населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. В результате тех обстрелов двое полицейских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины