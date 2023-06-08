Попали в жилые кварталы. Оккупанты 34 раз в сутки обстреляли Херсонскую область

Чиновник представил оперативные данные о вражеских ударах по региону.

"За минувшие сутки противник совершил - 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в публикации.

Кроме того, войска РФ убили по Херсону, по которому выпустили 2 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал глава ОВА.

В результате вражеских ударов жертв и раненых среди гражданских, к счастью, нет, добавил он.

Обстрелы Херсонской области

Правобережная часть региона была освобождена бойцами ВСУ от российских оккупантов осенью 2022 года, и захватчики перебрались на левый берег области, откуда ежедневно продолжают терроризировать херсонцев своими обстрелами.

Для ударов по населенных пунктах на правобережье Херсонской области интервенты применяют практически весь арсенал вооружения.

Так, в начале июня войска РФ из авиации и минометов обстреляли Берислав, где под обстрел попал хлебозавод. Перед этим оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего двое мирных горожан получили ранения.

Добавим, что наносить удары по Херсону россияне продолжали и во время эвакуации жителей затапливаемых населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. В результате тех обстрелов двое полицейских получили ранения.