Число російських втрат в Україні наближається до 88 тисяч, - Генштаб
Фото: кількість російських втрат в Україні наближається до 88 тисяч (Getty Images)
Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 2908 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
- артилерійських систем -1899 (+2) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засоби ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Нагадаємо, українські захисники 26 листопада завдали потужних ударів по окупантам у Запорізькій області. Ворог зазнав значних втрат.
Крім того, у Генштабі розповіли як справи на Кінбурнській косі, де тривають бойові дії.
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