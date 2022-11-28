Число російських втрат в Україні наближається до 88 тисяч, - Генштаб

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:

Нагадаємо, українські захисники 26 листопада завдали потужних ударів по окупантам у Запорізькій області. Ворог зазнав значних втрат.

Крім того, у Генштабі розповіли як справи на Кінбурнській косі, де тривають бойові дії.

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