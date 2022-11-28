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Попали прямо в люк. Пограничники уничтожили ПТРК россиян (видео)

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 10:09
Попали прямо в люк. Пограничники уничтожили ПТРК россиян (видео) Фото: пограничники уничтожили ПТРК россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили с беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника прямо в люк доставила взрывчатку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 87 900 своих солдат.

Напомним, Россия готовится к новой ракетной атаке Украины, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель. Украинцев предупредили об угрозе обстрелов.

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