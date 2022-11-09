У Миколаєві чути вибухи: що відомо

У Миколаєві вранці 9 листопада було чути звуки вибухів. Після чого у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів над містом спостерігається дим. Офіційної інформації про "прильоти" зараз немає.