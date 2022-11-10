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Попали в хлебозавод. Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть раненый

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Николаев, Четверг 10 ноября 2022 08:48
Попали в хлебозавод. Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть раненый Фото: российские оккупанты обстреляли Николаев, есть раненый (иллюстрация/t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, российские оккупанты обстреляли Николаев из "Смерча". Один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку за сутки об обстрелах региона от главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 9 ноября, около 08:05 из реактивных систем залпового огня "Смерч" враг обстрелял город", - рассказал он.

По словам главы региона, осколочные ранения получил один человек.

"Поврежден хлебозавод, частное предприятие и частный сектор", - добавил Ким.

Напомним, 9 ноября утром жители Николаева сообщили о громких взрывах, после которых в городе объявили воздушную тревогу.

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