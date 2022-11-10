Попали в хлебозавод. Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть раненый

В среду, 9 ноября, российские оккупанты обстреляли Николаев из "Смерча". Один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку за сутки об обстрелах региона от главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 9 ноября, около 08:05 из реактивных систем залпового огня "Смерч" враг обстрелял город", - рассказал он. По словам главы региона, осколочные ранения получил один человек. "Поврежден хлебозавод, частное предприятие и частный сектор", - добавил Ким.