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Потрібно для вступу до ЄС. Кабмін ухвалив рішення про мови нацменшин

Фото: Кабмін ухвалив рішення про мови нацменшин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України затвердив методологію використання мов нацменшин у тих населених пунктах, де вони традиційно мешкають. Це необхідно для вступу нашої країни до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За інформацією відомства, документ розробили як частину реформи щодо захисту прав нацменшин в Україні на шляху до початку переговорів щодо членства у ЄС.

"Сьогоднішнє затвердження методології, розробленої після раунду консультацій, зокрема з колегами з Ради Європи, Єврокомісії та представниками громадських організацій національних спільнот України, є ще одним кроком для належного забезпечення прав нацменшин України", - заявила віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Така методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин у тих населених пунктах, де вони традиційно проживають, або в яких становлять понад 15% загальної чисельності населення.

"Прийняття цієї постанови необхідне для забезпечення реалізації закону та виконання рекомендацій Європейської комісії з метою започаткування переговорного процесу щодо вступу України до Європейського союзу", - зазначив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Документ, зокрема, визначає сфери суспільного життя, в яких мови національних меншин України можуть використовуватися поряд з державною мовою за рішенням сільської, селищної або міської ради. Це стосується надання топографічної інформації, медичної допомоги, обслуговування у магазинах і не тільки.

Питання нацменшин

Нагадаємо, питання нацменшин в Україні є одним з найактуальніших на шляху до членства в Євросоюзі.

Деякі країни-сусіди незадоволені політикою України щодо нацменшин. Нині ж наша країна запроваджує норми, які відповідають європейським.

На початку грудня минулого року Рада ухвалила закон, який враховує рекомендації Венеціанської комісії з прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

 

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