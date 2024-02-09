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Нужно для вступления в ЕС. Кабмин принял решения о языках нацменьшинств

Фото: Кабмин принял решения о языках нацменьшинств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утвердил методологию использования языков нацменьшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают. Это необходимо для вступления нашей страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По информации ведомства, документ разработали как часть реформы насчет защиты прав нацменьшинств в Украине на пути к началу переговоров о членстве в ЕС. 

"Сегодняшнее утверждение методологии, разработанной после раунда консультаций в частности с коллегами из Совета Европы, Еврокомиссии и представителями общественных организаций национальных сообществ Украины, является еще одним шагом для надлежащего обеспечения прав нацменьшинств Украины", - заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. 

Такая методология устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают, или в которых составляют более 15% от общей численности населения. 

"Принятие этого постановления необходимо для обеспечения реализации закона и выполнения рекомендаций Европейской комиссии с целью начала переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский союз", - отметил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. 

Документ, в частности, определяет сферы общественной жизни, в которых языки национальных меньшинств Украины могут использоваться наряду с государственным языком по решению сельского, поселкового или городского совета. Это касается предоставления топографической информации, медицинской помощи, обслуживания в магазинах и не только. 

Вопрос нацменьшинств

Напомним, вопрос нацменьшинств в Украине является одним из наиболее актуальных на пути к членству в Евросоюзе. 

Некоторые страны-соседи недовольны политикой Украины по отношению к нацменьшинствам. Сейчас же наша страна вводит нормы, которые соответствуют европейским. 

В начале декабря прошлого года Рада приняла закон, учитывающий рекомендации Венецианской комиссии по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах.

 

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