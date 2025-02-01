Потрібно для виробництва зброї. ГУР звернулося з важливим проханням до військових
Українських військових просять передавати зразки російських технологічних виробів. Це потрібно для виробництва новітнього українського озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначає розвідка, фахівцям ГУР для аналізу необхідні: елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ), зразків ворожих БПЛА, сучасні російські радіостанції, елементи ракет (плати, головки наведення тощо), компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння.
Для українських військових розробили програму мотивації.
Передати зразки російської техніки можна, зв'язавшись з представниками ГУР за офіційною поштою gur_official@proton.me або за номерами в Signal +38 096 945 53 41 і WhatsApp +38 096 945 53 41.
"ГУР має власні науково-дослідні можливості, які вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил оборони України. Втім, ворог не стоїть на місці та постійно вдосконалює своє озброєння. Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна й детальна інформація про техніку противника - і якомога більше", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
Виробництво зброї в Україні
Варто зазначити, що Україна за час, коли триває повномасштабна війна, значно наростила виробництво вітчизняної зброї. Йдеться про дрони, роботизовані системи, засоби ураження тощо.
В уряді наголошували, що цього року Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.
Також днями Сили безпілотних систем підтвердили застосування БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу. Такий безпілотник може летіти на відстань до 2 тисячі км з можливістю повернення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.