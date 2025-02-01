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Нужно для производства оружия. ГУР обратилось с важной просьбой к военным

Украина, Суббота 01 февраля 2025 13:47
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Нужно для производства оружия. ГУР обратилось с важной просьбой к военным Фото: ГУР просит военных передавать российское оружие (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинских военных просят передавать образцы российских технологических изделий. Это нужно для производства новейшего украинского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, специалистам ГУР для анализа необходимы: элементы приборов радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ), образцов вражеских БПЛА, современные российские радиостанции, элементы ракет (платы, головки наведения и т.д.), компоненты электроники с военной техники противника и другие современные образцы вражеской техники и вооружения.

Для украинских военных разработали программу мотивации.

Передать образцы российской техники можно, связавшись с представителями ГУР по официальной почте gur_official@proton.me или по номерам в Signal +38 096 945 53 41 и WhatsApp +38 096 945 53 41.

"ГУР имеет собственные научно-исследовательские возможности, которые уже создали сотни решений для действенного усиления Сил обороны Украины. Впрочем, враг не стоит на месте и постоянно совершенствует свое вооружение. Чтобы создавать собственное эффективное оружие, нам нужна актуальная и подробная информация о технике противника - и как можно больше", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Производство оружия в Украине

Стоит отметить, что Украина за время, когда идет полномасштабная война, значительно нарастила производство отечественного оружия. Речь идет о дронах, роботизированных системах, средствах поражения и тому подобное.

В правительстве отмечали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.

Также на днях Силы беспилотных систем подтвердили применение БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу. Такой беспилотник может лететь на расстояние до 2 тысяч км с возможностью возвращения.

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