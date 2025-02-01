Нужно для производства оружия. ГУР обратилось с важной просьбой к военным

Украинских военных просят передавать образцы российских технологических изделий. Это нужно для производства новейшего украинского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, специалистам ГУР для анализа необходимы: элементы приборов радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ), образцов вражеских БПЛА, современные российские радиостанции, элементы ракет (платы, головки наведения и т.д.), компоненты электроники с военной техники противника и другие современные образцы вражеской техники и вооружения. Для украинских военных разработали программу мотивации. Передать образцы российской техники можно, связавшись с представителями ГУР по официальной почте gur_official@proton.me или по номерам в Signal +38 096 945 53 41 и WhatsApp +38 096 945 53 41. "ГУР имеет собственные научно-исследовательские возможности, которые уже создали сотни решений для действенного усиления Сил обороны Украины. Впрочем, враг не стоит на месте и постоянно совершенствует свое вооружение. Чтобы создавать собственное эффективное оружие, нам нужна актуальная и подробная информация о технике противника - и как можно больше", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.