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Унікальна розробка. В Силах оборони підтвердили використання дронів з ФАБ-250

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 19:08
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Унікальна розробка. В Силах оборони підтвердили використання дронів з ФАБ-250 Фото: в Силах оборони підтвердили використання дронів з ФАБ-250 (фото з відкритих джерел)
Автор: Наталія Гурковська

Україна дійсно використовує дрони з ФАБ-250 для ударів по Росії. Це унікальна розробка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем (СБС).

"Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою", - йдеться у повідомленні.

За данимит військових, російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.

"Оператори 14-го Окремого Полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде", - констатують в Силах безпілотних систем.

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