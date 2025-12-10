UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ, - ФРТУ

Фото: у ФРТУ заявили, що потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

На час війни влада має запровадити мораторій на зростання тарифів державних монополій, а міжнародну допомогу, яка не може бути направлена Силам Оборони, спрямувати на виконання соціальних зобов’язань, насамперед - фінансування пасажирських перевезень УЗ.

Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак під час обговорення тарифної політики державних компаній, пише РБК-Україна.

"Українські підприємства, і малі, і середні, і великі, зараз балансують на межі. Підвищення тарифів означатиме, що частина бізнесів просто не витримає, вони закриються і вже не зможуть відновитися після війни. Металурги ще тримаються, але багато виробництв уже зупиняються. Треба дати можливість їм вижити", - наголосив Гусак.

Водночас він нагадав, що держава має можливості залучати зовнішню допомогу, як пряму, так і кредитну, - тож фінансування збиткових пасажирських перевезень та відновлення інфраструктури Укрзалізниці повинно здійснюватися безпосередньо з держбюджету, а не за рахунок підвищення вантажних тарифів.

"Фінансування з держбюджету це ситуація win-win. Бо українські підприємства, по-перше, зможуть вижити, а по-друге - заплатити більше податків, які можна буде спрямувати вже без будь-яких обмежень на військові потреби", - підкреслив експерт. 

Він також зауважив, що ФРТУ рішуче підтримує ідею звільнити Укрзалізницю від сплати податку на землю - це, на його переконання, дозволить компанії вивільнити кошти й направити їх на критичні потреби галузі. Крім того, у довгостроковій перспективі потрібно повернутися до питання анбандлінгу Укрзалізниці, та розділити пасажирські і вантажні перевезення.

Підвищення тарифів УЗ

Як відомо, "Укрзалізниця" виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення.

Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.

"Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств", - заявив міністр.

Укрзалізниця