Потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень УЗ, - ФРТУ

"Українські підприємства, і малі, і середні, і великі, зараз балансують на межі. Підвищення тарифів означатиме, що частина бізнесів просто не витримає, вони закриються і вже не зможуть відновитися після війни. Металурги ще тримаються, але багато виробництв уже зупиняються. Треба дати можливість їм вижити", - наголосив Гусак.

Водночас він нагадав, що держава має можливості залучати зовнішню допомогу, як пряму, так і кредитну, - тож фінансування збиткових пасажирських перевезень та відновлення інфраструктури Укрзалізниці повинно здійснюватися безпосередньо з держбюджету, а не за рахунок підвищення вантажних тарифів.

"Фінансування з держбюджету це ситуація win-win. Бо українські підприємства, по-перше, зможуть вижити, а по-друге - заплатити більше податків, які можна буде спрямувати вже без будь-яких обмежень на військові потреби", - підкреслив експерт.

Він також зауважив, що ФРТУ рішуче підтримує ідею звільнити Укрзалізницю від сплати податку на землю - це, на його переконання, дозволить компанії вивільнити кошти й направити їх на критичні потреби галузі. Крім того, у довгостроковій перспективі потрібно повернутися до питання анбандлінгу Укрзалізниці, та розділити пасажирські і вантажні перевезення.