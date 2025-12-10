Нужно направить часть международной помощи на финансирование пассажирских перевозок УЗ, - ФРТУ

"Украинские предприятия, и малые, и средние, и крупные, сейчас балансируют на грани. Повышение тарифов будет означать, что часть бизнесов просто не выдержит, они закроются и уже не смогут восстановиться после войны. Металлурги еще держатся, но многие производства уже останавливаются. Надо дать возможность им выжить", - подчеркнул Гусак.

В то же время он напомнил, что государство имеет возможности привлекать внешнюю помощь, как прямую, так и кредитную, - поэтому финансирование убыточных пассажирских перевозок и восстановление инфраструктуры Укрзализныци должно осуществляться непосредственно из госбюджета, а не за счет повышения грузовых тарифов.

"Финансирование из госбюджета это ситуация win-win. Потому что украинские предприятия, во-первых, смогут выжить, а во-вторых - заплатить больше налогов, которые можно будет направить уже без каких-либо ограничений на военные нужды", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что ФРТУ решительно поддерживает идею освободить Укрзализныцю от уплаты налога на землю - это, по его убеждению, позволит компании высвободить средства и направить их на критические потребности отрасли. Кроме того, в долгосрочной перспективе нужно вернуться к вопросу анбандлинга Укрзализныци, и разделить пассажирские и грузовые перевозки.