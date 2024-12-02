Потрібно негайно переглянути питання прайс-кепів для посилення енергоімпорту, - нардеп

За словами Нагорняка, наразі Україна імпортує лише незначну кількість електроенергії з Європи - всього 400 МВт. Головною перешкодою є встановлений регулятором верхній прайс-кеп.



"Регулятором встановлений верхній прайс-кеп, який на сьогоднішній день нижчий ніж ціна в Європі. І електроенергія з Європи до нас не заходити", - пояснив Нагорняк.



Він також запропонував тимчасово зняти прайс-кепи, що дозволить залучити додаткову електроенергію і зменшити кількість годин відключень у домівках українців.



Раніше Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках та внутрішні регуляторні обмеження.