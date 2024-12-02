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Потрібно негайно переглянути питання прайс-кепів для посилення енергоімпорту, - нардеп

Фото: потрібно негайно переглянути питання прайс-кепів для посилення енергоімпорту (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна має можливості збільшити імпорт електроенергії з Європи, але для цього потрібні зміни в регулюванні ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головаи підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка.

За словами Нагорняка, наразі Україна імпортує лише незначну кількість електроенергії з Європи - всього 400 МВт. Головною перешкодою є встановлений регулятором верхній прайс-кеп.  
  
"Регулятором встановлений верхній прайс-кеп, який на сьогоднішній день нижчий ніж ціна в Європі. І електроенергія з Європи до нас не заходити", - пояснив Нагорняк.  
  
Він також запропонував тимчасово зняти прайс-кепи, що дозволить залучити додаткову електроенергію і зменшити кількість годин відключень у домівках українців.  
  
Раніше Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках та внутрішні регуляторні обмеження.

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