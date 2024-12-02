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Необходимо немедленно пересмотреть вопрос прайс-кепов для усиления энергоимпорта, - нардеп

Фото: нужно немедленно просмотреть вопрос прайс-кепов для усиления энергоимпорта (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

У Украины есть возможность увеличить импорт электроэнергии из Европы, но для этого нужны изменения в регулировании рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка.

По словам Нагорняка, сейчас Украина импортирует лишь незначительное количество электроэнергии из Европы – всего 400 МВт. Главным препятствием является установленный регулятором верхний прайс-кеп.

"Регулятором установлен верхний прайс-кеп, который на сегодняшний день ниже цены в Европе. И электроэнергия из Европы к нам не заходить", - пояснил Нагорняк.

Он также предложил временно снять прайс-кепы, что позволит привлечь дополнительную электроэнергию и снизить количество часов отключений в домах украинцев.

Ранее Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики отметил, что импорт электроэнергии в Украину усложняется из-за ценовой ситуации на европейских рынках и внутренних регуляторных ограничений.

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