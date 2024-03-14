"Потрібно мати дорослу позицію": в МЗС пояснили, як можна мінімізувати контакти Індії з РФ

Як зауважує Боровець, тісні відносини з РФ - це даність для дуже багатьох країн азійського регіону. Попри очікування українцями розриву зв'язків з Москвою світовою спільнотою цього не відбудеться.

"Це так не працює. Потрібно мати дорослу позицію і зрозуміти, як ми можемо з цим працювати, де ті точки, на які можна натиснути, щоб для нас була користь. Можна вимагати, щоб Індія не купувала російську нафту, але чи дасть це результат?", - пояснила заступниця глави МЗС.

За її словами, Україні потрібно знайти точки співпраці з Індією, які дадуть результат та наблизять перемогу і відбудову нашої держави.

Вона додала, що зараз для цього відкриваються хороші перспективи на тлі відновлення між Києвом та Нью-Делі політичного діалогу. Зокрема, на полях тогорічного саміту G7 в Японії Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Нарендрою Моді.

"Треба працювати. Ми готуємо візит міністра Кулеби в Індію. Ми сподіваємось, що в ході цього візиту ми проведемо чергове засідання міжурядової українсько-індійської комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка вже давно не засідала. Це дасть поштовх політичному діалогу та економічній співпраці", - зазначила Боровець.