"Нужно иметь взрослую позицию": в МИДе объяснили, как можно минимизировать контакты Индии с РФ

Как отмечает Боровец, тесные отношения с РФ - это данность для очень многих стран азиатского региона. Несмотря на ожидания украинцами разрыва связей с Москвой мировой общественностью этого не произойдет.

"Это так не работает. Нужно иметь взрослую позицию и понять, как мы можем с этим работать, где те точки, на которые можно нажать, чтобы для нас была польза. Можно потребовать, чтобы Индия не покупала российскую нефть, но даст ли это результат ?", - объяснила заместитель главы МИД.

По ее словам, Украине нужно найти точки сотрудничества с Индией, которые дадут результат и приблизят победу и восстановление нашего государства.

Она добавила, что сейчас для этого открываются хорошие перспективы на фоне возобновления Киевом и Нью-Дели политического диалога. В частности, на полях саммита G7 в Японии Зеленский встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

"Надо работать. Мы готовим визит министра Кулебы в Индию. Мы надеемся, что в ходе этого визита мы проведем очередное заседание межправительственной украинско-индийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая уже давно не заседала. Это даст толчок политическому диалогу и экономическому сотрудничеству" , - отметила Боровец.