"Нужно иметь взрослую позицию": в МИДе объяснили, как можно минимизировать контакты Индии с РФ

Индия является мировым представителем Глобального Юга и на уровне Китая также тесно сотрудничает с Россией. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно искать новые точки сотрудничества с Нью-Дели и в дальнейшем возобновлять политический диалог.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец.
Как отмечает Боровец, тесные отношения с РФ - это данность для очень многих стран азиатского региона. Несмотря на ожидания украинцами разрыва связей с Москвой мировой общественностью этого не произойдет.
"Это так не работает. Нужно иметь взрослую позицию и понять, как мы можем с этим работать, где те точки, на которые можно нажать, чтобы для нас была польза. Можно потребовать, чтобы Индия не покупала российскую нефть, но даст ли это результат ?", - объяснила заместитель главы МИД.
По ее словам, Украине нужно найти точки сотрудничества с Индией, которые дадут результат и приблизят победу и восстановление нашего государства.
Она добавила, что сейчас для этого открываются хорошие перспективы на фоне возобновления Киевом и Нью-Дели политического диалога. В частности, на полях саммита G7 в Японии Зеленский встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.
"Надо работать. Мы готовим визит министра Кулебы в Индию. Мы надеемся, что в ходе этого визита мы проведем очередное заседание межправительственной украинско-индийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая уже давно не заседала. Это даст толчок политическому диалогу и экономическому сотрудничеству" , - отметила Боровец.
Стоит отметить, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.
Так, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в Россию работать "помощниками" в армии, однако, затем принудительно забирали на войну против Украины.
Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии избегают контрактных поставок российской нефти из-за ужесточения санкций США.
В то же время Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".
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