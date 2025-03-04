"Потрібно копати": Лукашенко оголосив пошук рідкоземельних металів у Білорусі

У Білорусі почнуть пошук рідкоземельних металів. Будуть копати, щоб дізнатися, що знаходиться в землі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство БелТА .

"Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів", - сказав він.

Лукашенко заявив, що ставив завдання перед відповідним міністром

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати й інше: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив Лукашенко.

За його словами, геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні.

"Тому міністру природних ресурсів і охорони довкілля впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.