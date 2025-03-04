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"Потрібно копати": Лукашенко оголосив пошук рідкоземельних металів у Білорусі

Україна, Вівторок 04 березня 2025 12:57
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"Потрібно копати": Лукашенко оголосив пошук рідкоземельних металів у Білорусі Фото: Лукашенко шукатиме рідкоземельні метали (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Білорусі почнуть пошук рідкоземельних металів. Будуть копати, щоб дізнатися, що знаходиться в землі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство БелТА.

"Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів", - сказав він.

Лукашенко заявив, що ставив завдання перед відповідним міністром

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати й інше: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив Лукашенко.

За його словами, геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні.

"Тому міністру природних ресурсів і охорони довкілля впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би укласти угоду з Україною і отримає доступ до рідкоземельних металів. У підсумку було підготовлено договір про передачу в спеціальний фонд 50% доходів від природних ресурсів України. Однак рамкову угоду не було підписано після сварки Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Як заявили в компанії Lynas, найбільшому у світі виробнику рідкісноземельних металів за межами Китаю, в Австралії є рідкісноземельні елементи, необхідні Заходу, і навички для їх економічного виробництва. Використовувати наявні ресурси набагато простіше, ніж розробляти нові в інших країнах

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Олександр Лукашенко Сполучені Штати Америки
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