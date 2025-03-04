"Нужно копать": Лукашенко объявил поиск редкоземельных металлов в Беларуси

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов. Будут копать, чтобы узнать, что находится в земле.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство БелТА .

"Актуальнейшая тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов", - сказал он.

Лукашенко заявил, что ставил задачу перед соответствующим министром

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил Лукашенко

По его слова, геологоразведка в Беларуси развита недостаточно, находится на низком уровне.

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - сказал он.