Потрібно економити резерви: у НБУ зробили заяву щодо підтримки курсу гривні до долара

Як зазначив Пишний, з початку повномасштабного російського вторгнення на валютному ринку України є структурний дефіцит валюти і "без втручання НБУ курсова динаміка перетворилася б на хронічну девальвацію".

"Щоб не допустити цього, НБУ збалансовує валютний ринок, продаючи валюту з міжнародних резервів. Курсова стійкість та двосторонні коливання курсу важливі як для збереження помірної інфляції, так і для захисту міжнародних резервів. За хронічної ж девальвації в людей буде постійний стимул купити валюту, що виснажуватиме резерви", - написав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, міжнародні резерви України є вичерпними. Вони ж необхідні для нормального функціонування економіки та забезпечення потреб оборони, ураховуючи значну відкритість нашої економіки. В таких умовах війни необхідна серйозна "подушка безпеки".

Щоб контролювати попит на іноземну валюту й економити резерви, гривня має бути цінною, пояснив Пишний. Для цього й потрібна відносно висока облікова ставка. Разом з іншими інструментами вона стимулює банки конкурувати за вкладників і пропонувати привабливі ставки за депозитами.

"Якщо ставки за гривневими депозитами та ОВДП є привабливими, людина готова зберігати частину коштів у цих інструментах замість того, щоб купувати валюту. Це, відповідно, зменшує тиск на резерви", - додав він.

Курс долара та валютні інтервенції

Нагадаємо, Національний банк України у березні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,788 млрд доларів. Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому (1,509 млрд доларів).

У березні Україна отримала значний обсяг міжнародної допомоги - близько 9 млрд доларів. Це означать, що міжнародні резерви, якими управляє НБУ, у березні різко збільшаться та оновлять історичний максимум.

Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

НБУ в березні знизив облікову ставку з 15 до 14,5% річних. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні. А головне, від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залученими у населення.