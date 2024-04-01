Надо экономить резервы: в НБУ сделали заявление о поддержке курса гривны к доллару

Как отметил Пышный, с начала полномасштабного российского вторжения на валютном рынке Украины есть структурный дефицит валюты и "без вмешательства НБУ курсовая динамика превратилась бы в хроническую девальвацию".

"Чтобы не допустить этого, НБУ балансирует валютный рынок, продавая валюту из международных резервов. Курсовая устойчивость и двусторонние колебания курса важны как для сохранения умеренной инфляции, так и для защиты международных резервов. При хронической девальвации у людей будет постоянный стимул купить валюту, что будет истощать резервы", - написал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, международные резервы Украины исчерпаемы. Они необходимы для нормального функционирования экономики и обеспечения потребностей обороны, учитывая значительную открытость нашей экономики. В таких условиях войны необходима серьезная "подушка безопасности".

Чтобы контролировать спрос на иностранную валюту и экономить резервы, гривна должна быть ценной, пояснил Пышный. Для этого и нужна относительно высокая учетная ставка. Вместе с другими инструментами она стимулирует банки конкурировать за вкладчиков и предлагать заманчивые ставки по депозитам.

"Если ставки по гривневым депозитам и ОВГЗ привлекательны, человек готов хранить часть средств в этих инструментах вместо того, чтобы покупать валюту. Это, соответственно, уменьшает давление на резервы", - добавил он.

Курс доллара и валютные интервенции

Напомним, Национальный банк Украины в марте 2024 года продал на межбанковском валютном рынке в 1,788 млрд долларов. Объем продаж был на 18,5% выше, чем в феврале (1,509 млрд долларов).

В марте Украина получила значительный объем международной помощи - около 9 млрд долларов. Это означает, что международные резервы, которыми управляет НБУ, в марте резко увеличатся и обновят исторический максимум.

Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта – 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

НБУ в марте снизил учетную ставку с 15 до 14,5% годовых. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине. А главное, от нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения.