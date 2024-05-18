Потрібно було менше години. Спецназівці Нацгвардії знищили штурмовиків РФ (відео)

Спецназівці Нацгвардії знищили цілу групу російських окупантів, які штурмували позиції Сил оборони України. На це пішло не більше години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"Штурмова група ворога рухалась не підозрюючи що за ними спостерігають пілоти БПЛА 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА", - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки вся група була знищена менше чим за годину.

Ситуація на фронті

Російські загарбники, за даними Інституту вивчення війни, посилили обстріли по позиціях ЗСУ в районі Кринок.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ у районі Липців, при цьому Сили оборони України, відбиваючи штурми, знищують значну кількість ворожої бронетехніки.

У свою чергу, в Генштабі зазначають, що ЗСУ посилюють оборону у прикордонних районах Харківської області та ведуть розвідку. Ситуація у цьому напрямку контролюється Силами оборони.