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Потрібно було менше години. Спецназівці Нацгвардії знищили штурмовиків РФ (відео)

Україна, Субота 18 травня 2024 09:44
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Потрібно було менше години. Спецназівці Нацгвардії знищили штурмовиків РФ (відео) Фото: "Омега" менше, ніж за годину, знищила штурмову групу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Спецназівці Нацгвардії знищили цілу групу російських окупантів, які штурмували позиції Сил оборони України. На це пішло не більше години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"Штурмова група ворога рухалась не підозрюючи що за ними спостерігають пілоти БПЛА 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА", - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки вся група була знищена менше чим за годину.

Ситуація на фронті

Російські загарбники, за даними Інституту вивчення війни, посилили обстріли по позиціях ЗСУ в районі Кринок.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ у районі Липців, при цьому Сили оборони України, відбиваючи штурми, знищують значну кількість ворожої бронетехніки.

У свою чергу, в Генштабі зазначають, що ЗСУ посилюють оборону у прикордонних районах Харківської області та ведуть розвідку. Ситуація у цьому напрямку контролюється Силами оборони.

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