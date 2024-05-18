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Понадобилось меньше часа. Спецназовцы Нацгвардии уничтожили штурмовиков РФ (видео)

Украина, Суббота 18 мая 2024 09:44
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Понадобилось меньше часа. Спецназовцы Нацгвардии уничтожили штурмовиков РФ (видео) Фото: "Омега" меньше, чем за час уничтожила штурмовую группу РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили целую группу российских оккупантов, штурмовавших позиции Сил обороны Украины. На это ушло не больше часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"Штурмовая группа врага двигалась не подозревая, что за ними наблюдают пилоты БПЛА 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА", - говорится в сообщении.

В результате атаки вся группа была уничтожена менее чем через час.

Ситуация на фронте

Российские захватчики, по данным Института изучения войны, усилили обстрелы по позициям ВСУ в районе Крынок.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают наступление в районе Липцев, при этом Силы обороны Украины, отражая штурмы, уничтожают значительное количество вражеской бронетехники.

В свою очередь, в Генштабе отмечают, что ВСУ усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области и ведут разведку. Ситуация в этом направлении контролируется Силами обороны.

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