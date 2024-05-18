Понадобилось меньше часа. Спецназовцы Нацгвардии уничтожили штурмовиков РФ (видео)

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили целую группу российских оккупантов, штурмовавших позиции Сил обороны Украины. На это ушло не больше часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"Штурмовая группа врага двигалась не подозревая, что за ними наблюдают пилоты БПЛА 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА", - говорится в сообщении.

В результате атаки вся группа была уничтожена менее чем через час.

Ситуация на фронте

Российские захватчики, по данным Института изучения войны, усилили обстрелы по позициям ВСУ в районе Крынок.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают наступление в районе Липцев, при этом Силы обороны Украины, отражая штурмы, уничтожают значительное количество вражеской бронетехники.

В свою очередь, в Генштабе отмечают, что ВСУ усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области и ведут разведку. Ситуация в этом направлении контролируется Силами обороны.