"Потрібно або змиритися, або заткнутися": Трамп про переговори США з Україною та Росією

На його думку, все йде добре і люди скоро це дізнаються.

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Зазначимо, що коментар президента США пролунав наступного дня після того, як його спецпредставник Стів Віткофф літав до Пітера на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня бесіда тривала понад 4 години.