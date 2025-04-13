"Нужно либо смириться, либо заткнуться": Трамп о переговорах США с Украиной и Россией

По его мнению, все идет хорошо и люди скоро это узнают.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Отметим, что комментарий президента США прозвучал на следующий день после того, как его спецпредставитель Стив Уиткофф летал в Питер на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Их беседа длилась более 4 часов.