Потрібно 140 мільярдів гривень: понад 68 тисяч ліфтів в Україні відпрацювали свій ресурс

В Україні критично застарів ліфтовий парк у багатоквартирних будинках. Понад 68 тисяч підйомників вже перетнули граничну позначку у 25 років експлуатації, а чверть із них працює понад чотири десятиліття.

Про вартість заміни ліфтів, загрозу зростання аварійності та діючі програми співфінансування для мешканців в інтерв'ю РБК-Україна розповів CEO групи компаній "Євроформат Ліфти" Ігор Ткаченко.

"Якщо взяти орієнтовну вартість заміни одного ліфта з роботами – близько 2 млн гривень – і помножити на 68 тисяч застарілих ліфтів, вкладення потрібні на рівні приблизно 130–140 млрд гривень", – зазначив Ігор Ткаченко.

За його словами, ця сума співставна з обсягами довоєнних програм дорожнього будівництва.

Посилаючись на останні дані Держстату, він додав, що загалом в Україні експлуатується близько 90 тисяч ліфтів. З них:

понад 68 тисяч працюють 25 і більше років;

20 тисяч – понад 40 років.

Де ситуація найгірша

Оновлення парку відстає від старіння. За словами Ткаченка, щороку межу у 25 років перетинає більше ліфтів, ніж вдається замінити. Київ, наприклад, змінює близько 500 ліфтів на рік. В Одесі та Дніпрі більше коштів іде на поточні ремонти, ніж на заміну.

Найважча ситуація у ліфтовому господарстві – в будинках віком 35–40 років, збудованих за радянських часів. У Києві це, зокрема, центральні райони: Поділ і Шевченківський район. Там трапляються дуже старі й тісні ліфти в чотириповерхівках.

Хто платить

Окремої національної програми заміни ліфтів в Україні немає. Ткаченко каже, що Асоціація ліфтовиків роками намагається донести цю ідею до влади, проте зараз це "точно не на часі".

Натомість діють міські програми співфінансування для ОСББ:

за схемою 70/30: місто покриває 70% вартості, мешканці – 30%;

у Києві є пільговіший варіант 95/5, коли співвласники платять лише 5%.

Крім того, вже два роки діє державна програма компенсації для покупців ліфтів вітчизняного виробництва з переліку. Вони можуть отримати 15% вартості без ПДВ. Для участі потрібна локалізація не менше 40%, у "Євроформату" – 62%.

Ризики і перспективи

За словами Ткаченка, аварійність ліфтів зростає з кожним роком. Якщо підхід до їхньої заміни не зміниться, кількість нещасних випадків продовжуватиме зростати, попереджає він.

Водночас, на його думку, після війни попит на ліфти має суттєво зрости. За європейським нормативом ліфт обов'язковий у новому будівництві вже від чотирьох поверхів, тоді як за радянським стандартом – від дев'яти.

А ще, окрім заміни застарілих ліфтів, доведеться дообладнувати будинки, на які ця вимога раніше не поширювалась. Також очікується, що попит створить нове будівництво в межах відбудови.

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