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Требуется 140 миллиардов гривен: более 68 тысяч лифтов в Украине отработали свой ресурс

12:05 01.10.2026 Чт
3 мин
aimg Александр Бердинских aimg Анастасия Мацепа
Требуется 140 миллиардов гривен: более 68 тысяч лифтов в Украине отработали свой ресурс Фото: лифтовый парк в многоквартирных домах Украины критически устарел (citykharkivua)
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В Украине критически устарел лифтовый парк в многоквартирных домах. Более 68 тысяч подъемников уже пересекли предельную отметку в 25 лет эксплуатации, а четверть из них работает более четырех десятилетий.

О стоимости замены лифтов, угрозе роста аварийности и действующих программах софинансирования для жителей в интервью РБК-Украина рассказал CEO группы компаний "Евроформат Лифты" Игорь Ткаченко.

"Если взять ориентировочную стоимость замены одного лифта с работами – около 2 млн. гривен – и умножить на 68 тысяч устаревших лифтов, вложения нужны на уровне примерно 130-140 млрд. гривен", – отметил Игорь Ткаченко.

По его словам, эта сумма сопоставима с объемами довоенных программ дорожного строительства.

Ссылаясь на последние данные Госстата, он добавил, что всего в Украине эксплуатируется около 90 тысяч лифтов. Из них:

  • свыше 68 тысяч работают 25 и более лет;
  • 20 тысяч – более 40 лет.

Где ситуация самая плохая

Обновление парка отстает от старения. По словам Ткаченко, ежегодно границу в 25 лет пересекает больше лифтов, чем удается заменить. Киев, например, меняет около 500 лифтов в год. В Одессе и Днепре больше идет на текущие ремонты, чем на замену.

Самая тяжелая ситуация в лифтовом хозяйстве – в домах в возрасте 35–40 лет, построенных в советское время. В Киеве это, в частности, центральные районы: Подол и Шевченковский район. Там встречаются очень старые и тесные лифты в четырехэтажках.

Кто платит

Отдельной национальной программы замены лифтов в Украине нет. Ткаченко говорит, что Ассоциация лифтовиков годами пытается донести эту идею до власти, однако сейчас это "точно не ко времени".

Действуют городские программы софинансирования для ОСМД:

  • по схеме 70/30: город покрывает 70% стоимости, жители – 30%;
  • в Киеве есть более льготный вариант 95/5, когда совладельцы платят только 5%.

Кроме того, уже два года действует государственная программа компенсации покупателям лифтов отечественного производства из перечня. Они могут получить 15% стоимости без НДС. Для участия требуется локализация не менее 40%, у Евроформата – 62%.

Риски и перспективы

По словам Ткаченко, аварийность лифтов растет с каждым годом. Если подход к замене не изменится, количество несчастных случаев будет продолжать расти, предупреждает он.

В то же время, по его мнению, после войны спрос на лифты существенно возрастет. По европейскому нормативу лифт обязателен в новом строительстве уже от четырех этажей, тогда как по советскому стандарту – от девяти.

Кроме того, кроме замены устаревших лифтов, придется дооборудовать дома, на которые это требование раньше не распространялось. Также ожидается, что спрос создаст новое строительство в пределах восстановления.

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