Потрібні Україні для перемоги: Британія обіцяє добиватися рішення щодо передачі Leopard

"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо переконатися, що це буде зроблено швидко, тому що це (передача Україні Leopard - ред.)найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовим обладнанням ще до початку вторгнення, і ми продовжуватимемо цю допомогу", - заявив Клеверлі.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Німеччина робить недостатньо у питанні підтримки українців, зокрема блокуючи передачу танків, він сказав, що Берлін "вже зробив багато".

"Варто пам'ятати, що вона (Німеччина - ред.) відштовхується від зовсім іншої точки у питанні танків.. Я хотів би, щоб українці були забезпечені Leopard 2. Тому я продовжуватиму розмову з нашими союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їй захиститися від цього жорстокого вторгнення", - зазначив Клеверлі.

Нагадаємо, як пояснив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, політичне рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна всеодно отримає ці танки, навіть якщо Німеччина не дозволить постачання.

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