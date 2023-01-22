UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потрібні Україні для перемоги: Британія обіцяє добиватися рішення щодо передачі Leopard

Фото: глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британія продовжуватиме переговори з союзниками щодо передачі Україні танків Leopard. Адже вони потрібні їй для того, аби перемогти російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі в інтерв'ю Sky News.

"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо переконатися, що це буде зроблено швидко, тому що це (передача Україні Leopard - ред.)найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовим обладнанням ще до початку вторгнення, і ми продовжуватимемо цю допомогу", - заявив Клеверлі.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Німеччина робить недостатньо у питанні підтримки українців, зокрема блокуючи передачу танків, він сказав, що Берлін "вже зробив багато".

"Варто пам'ятати, що вона (Німеччина - ред.) відштовхується від зовсім іншої точки у питанні танків.. Я хотів би, щоб українці були забезпечені Leopard 2. Тому я продовжуватиму розмову з нашими союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їй захиститися від цього жорстокого вторгнення", - зазначив Клеверлі.

Нагадаємо, як пояснив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, політичне рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна всеодно отримає ці танки, навіть якщо Німеччина не дозволить постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяМИД УкраиныВійськова допомога