UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Потрібні негайно". У Фінляндії закликали партнерів знайти гроші на допомогу Україні

Фото: Антті Хяккянен, мінстр оборони Фінляндії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав західних партнерів посилити підтримку України у війні з Росією. Зокрема, знайти кошти на закупівлю снарядів для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське медіа Yle.

Нещодавно в Чехії заявили, що знайшли за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але потрібні кошти для їх закупівлі. Загалом потрібно 1,3 млрд євро. Тому Прага звернулася за допомогою до інших країн ЄС та НАТО.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", - наголосив фінський міністр.

Водночас Хяккянен заявив про важливість збільшення власного виробництва зброї в країнах ЄС, зазначивши, що вже є певні успіхи в цьому напрямку. Зокрема, країни ЄС планували цього року передати Україні понад 1 млн снарядів.

"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", - додав він.

Чеська ініціатива щодо снарядів

Як відомо, Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію, але потрібні кошти для їх закупівлі та постачання.

Днями Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу. А Бельгія виділила 200 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндіядопомога арміїВійна Росії проти України