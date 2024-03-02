"Потрібні негайно". У Фінляндії закликали партнерів знайти гроші на допомогу Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав західних партнерів посилити підтримку України у війні з Росією. Зокрема, знайти кошти на закупівлю снарядів для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське медіа Yle .

Нещодавно в Чехії заявили, що знайшли за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але потрібні кошти для їх закупівлі. Загалом потрібно 1,3 млрд євро. Тому Прага звернулася за допомогою до інших країн ЄС та НАТО.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", - наголосив фінський міністр.

Водночас Хяккянен заявив про важливість збільшення власного виробництва зброї в країнах ЄС, зазначивши, що вже є певні успіхи в цьому напрямку. Зокрема, країни ЄС планували цього року передати Україні понад 1 млн снарядів.

"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", - додав він.

Чеська ініціатива щодо снарядів

Як відомо, Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію, але потрібні кошти для їх закупівлі та постачання.

Днями Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу. А Бельгія виділила 200 млн євро.

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