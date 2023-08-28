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Потрібен всього один документ. Отримання УБД спростили: що відомо

Фото: військовим спростили отримання УБД (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою.Уряд підтримав спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міноборони проект постанови про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій", - повідомили в міністерстві.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів.

Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для:

  • забезпечення оборони України,
  • захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

"Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій", - прокоментував Резніков.

Таким чином зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Ставлення українців до ветеранів війни з Росією

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2023 році фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

При цьому 47% українців скоріше позитивно ставилися до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, ще 15% це байдуже.

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