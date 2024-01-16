"Необхідне передбачуване фінансування": фон дер Ляєн закликала продовжувати допомогу Україні
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її боротьби з російською агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами фон дер Ляєн, Європа повинна продовжувати підтримувати Україну, посилаючись на необхідність "передбачуваного" фінансування.
"Ми повинні продовжувати посилювати їхній опір. Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року і далі", - сказала глава Єврокомісії.
Вона зазначила, що Україна може перемогти РФ, але партнери мають продовжувати посилювати її обороноздатність.
"Їм (українцям - ред.) потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути їй законну територію. Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак Росії. І їм також потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей", - наголосила фон дер Ляєн.
Форум у Давосі
15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.
Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.
Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників, а також коли заплановано виступ Зеленського на форумі, - в матеріалі РБК-Україна.
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