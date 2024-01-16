"Необхідне передбачуване фінансування": фон дер Ляєн закликала продовжувати допомогу Україні

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами фон дер Ляєн, Європа повинна продовжувати підтримувати Україну, посилаючись на необхідність "передбачуваного" фінансування.

"Ми повинні продовжувати посилювати їхній опір. Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року і далі", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що Україна може перемогти РФ, але партнери мають продовжувати посилювати її обороноздатність.

"Їм (українцям - ред.) потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути їй законну територію. Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак Росії. І їм також потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей", - наголосила фон дер Ляєн.

Форум у Давосі

15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.