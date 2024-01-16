"Необходимо предсказуемое финансирование": фон дер Ляен призвала продолжать помощь Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе призвала западных партнеров продолжить помощь Украине для ее борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам фон дер Ляйен, Европа должна продолжать поддерживать Украину, ссылаясь на необходимость "предсказуемого" финансирования.
"Мы должны продолжать усиливать их сопротивление. Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и дальше", - сказала глава Еврокомиссии.
Она отметила, что Украина может победить РФ, но партнеры должны продолжать усиливать ее обороноспособность.
"Им (украинцам - ред.) нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию. Им нужны возможности для сдерживания будущих атак России. И им также нужна надежда. Они должны знать, что своей борьбой они обретут лучшее будущее для своих детей", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Форум в Давосе
15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели соберутся, чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем - конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.
Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. Известно, что он выступит на форуме со специальным обращением.
Детальнее о программе Давоса 2024, его участниках, а также когда запланировано выступление Зеленского на форуме, - в материале РБК-Украина.
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