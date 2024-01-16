"Необходимо предсказуемое финансирование": фон дер Ляен призвала продолжать помощь Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе призвала западных партнеров продолжить помощь Украине для ее борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам фон дер Ляйен, Европа должна продолжать поддерживать Украину, ссылаясь на необходимость "предсказуемого" финансирования.

"Мы должны продолжать усиливать их сопротивление. Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и дальше", - сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Украина может победить РФ, но партнеры должны продолжать усиливать ее обороноспособность.

"Им (украинцам - ред.) нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию. Им нужны возможности для сдерживания будущих атак России. И им также нужна надежда. Они должны знать, что своей борьбой они обретут лучшее будущее для своих детей", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Форум в Давосе

15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели соберутся, чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем - конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. Известно, что он выступит на форуме со специальным обращением.