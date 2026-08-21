ПФУ назвав умови для отримання субсидії: що важливо знати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

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Субсидію розраховують індивідуально. Розмір житлової субсидії залежить від складу домогосподарства, його доходів та вартості комунальних послуг. ПФУ визначає суму допомоги як різницю між вартістю послуг у межах установлених норм та обов'язковою сумою, яку сім'я має сплачувати самостійно.

Розмір житлової субсидії залежить від складу домогосподарства, його доходів та вартості комунальних послуг. ПФУ визначає суму допомоги як різницю між вартістю послуг у межах установлених норм та обов'язковою сумою, яку сім'я має сплачувати самостійно. Великі витрати можуть вплинути на виплату. Перед призначенням субсидії Пенсійний фонд перевіряє не лише доходи, а й майновий стан домогосподарства. Зокрема, окремі великі покупки, значні заощадження або інше майно можуть вплинути на право отримувати допомогу.

Перед призначенням субсидії Пенсійний фонд перевіряє не лише доходи, а й майновий стан домогосподарства. Зокрема, окремі великі покупки, значні заощадження або інше майно можуть вплинути на право отримувати допомогу. Подати документи можна кількома способами. Для оформлення субсидії можна звернутися до Пенсійного фонду особисто, подати документи через ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами ПФУ.

Від чого залежить розмір субсидії

Субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому враховують кількість членів сім'ї, їхні доходи, а також перелік і вартість комунальних послуг.

Фактично субсидія - це різниця між вартістю послуг у межах установлених соціальних нормативів та обов'язковим платежем, який має сплачувати сім'я самостійно. Чим нижчий сукупний дохід домогосподарства, тим меншою може бути обов'язкова частка платежу і, відповідно, більшою субсидія.

Великі покупки можуть вплинути на право на допомогу

Одна з важливих умов стосується великих витрат. Якщо протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією хтось із членів домогосподарства здійснив операцію на суму понад 100 тисяч гривень, це може стати підставою для непризначення допомоги.

Йдеться, зокрема, про купівлю нерухомості, транспортного засобу, земельної ділянки, цінних паперів, інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового користування. Обмеження також може стосуватися одноразової оплати певних робіт і послуг.

Водночас є винятки. Наприклад, витрати на медичні та освітні послуги не враховуються як підстава для відмови за цією нормою.

Що з депозитами та заощадженнями?

На право отримання субсидії також може вплинути сума коштів на банківських депозитах.

ПФУ зазначає, що субсидія не призначається, якщо на 1 число місяця, з якого її призначають, хтось із домогосподарства має на депозитних рахунках загалом понад 100 тисяч гривень. Аналогічне правило діє щодо облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень.

Важливе значення мають доходи

Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує доходи членів домогосподарства за визначені періоди. Якщо у повнолітньої людини немає доходів, які враховуються при призначенні допомоги, це також може вплинути на право сім'ї на субсидію. Водночас для окремих категорій громадян передбачені винятки.

Тому перед поданням документів варто перевірити не лише свій дохід, а й фінансові обставини інших членів домогосподарства.

Не можна мати значну заборгованість за комуналку

Проблемою може стати і борг за житлово-комунальні послуги. ПФУ вказує, що субсидію можуть не призначити, якщо є прострочена понад три місяці заборгованість, а її сума перевищує 680 гривень.

Якщо борг погашено або укладено договір про його реструктуризацію, ситуація може змінитися, тому важливо надати Пенсійному фонду відповідну інформацію.

Що ще може стати перешкодою?

ПФУ називає й інші обставини, які можуть вплинути на призначення субсидії. Серед них:

наявність квартири або будинку загальною площею понад 130 кв. м для квартири або понад 230 кв. м для індивідуального будинку;

наявність більше одного житлового приміщення;

окремі випадки наявності транспортних засобів;

неповернення надміру виплаченої субсидії;

наявність тривалої заборгованості за аліментами.

Водночас кожну ситуацію Пенсійний фонд оцінює відповідно до встановлених правил та передбачених законодавством винятків.

Про зміни потрібно повідомляти ПФУ

Після призначення субсидії важливо повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір. Зокрема, це стосується придбання майна, відкриття депозиту на значну суму, купівлі валюти чи банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень та інших визначених змін.

Отже, самого низького доходу недостатньо для автоматичного отримання субсидії. Під час призначення допомоги ПФУ перевіряє доходи, майновий стан, великі покупки, заощадження та наявність боргів. Саме тому перед зверненням варто переконатися, що домогосподарство відповідає основним вимогам програми.