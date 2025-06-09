Потрібна швидка інтеграція промислової бази ВПК України в оборонну екосистему ЄС, - Копитін

За його словами, ВПК - це саме той напрямок, що нині стимулює промислове виробництво в Україні, а також є одним з найважливіших сегментів у формуванні вітчизняного ВВП.

"Підприємства в Україні спроможні виробляти сучасну зброю, збільшувати обсяги виробництва зброї загалом, залучати інвестиції. Тобто, поступово нарощуючи обсяги завдяки масштабуванню, галузь дедалі більше наповнюватиме бюджет", - каже він.

Адже, як підкреслює Копитін, йдеться не лише про виготовлення снарядів, дронів і техніки, а й про роботу суміжних та дотичних до ВПК галузей, йдеться про важливі інфраструктурні проєкти, нові виробництва в переробній галузі, контракти з металургійними підприємствами, IT-розробниками, логістичними компаніями.

"Інвестиції у ВПК мають мультиплікативний ефект - вони безпосередньо впливають на розвиток інших напрямків економіки, сприяють розвитку суміжних галузей", - зазначив Ігор Копитін.

Говорячи про євроінтеграційні процеси, які вже нині проходить Україна, Ігор Копитін зауважив, що насамперед важливо забезпечити високий рівень співпраці з країнами ЄС у сфері безпеки й оборони. Це потрібно як для покращення позицій України на міжнародній арені, так і для забезпечення модернізації української армії та підвищення її боєздатності. Він також пояснив, що Україні варто посилювати власний оборонний комплекс.

"Нашій країні необхідно пришвидшити модернізацію підприємств ВПК, потрібно будувати нові підприємства, обирати шлях тривалих контрактів з міжнародними компаніями. Збільшення обсягів і кодифікацій власної зброї дозволить Україні менше претендувати на імпортні позиції, за якими вже лаштуються черги з інших держав, що побоюються початку нових конфліктів", - продовжує він.

Тим часом, як додає Копитін, власне виробництво має покривати потреби самої України в оборонній продукції.

"Це головне. Проте є друга складова нашої мети: вийти зі своєю продукцією та закріпитися на світовому ринку озброєнь. Оскільки запит на зброю дедалі зростатиме, це може бути стимулом у перспективі працювати на іноземні замовлення, тобто бути вагомим гравцем на міжнародному ринку, мати власну частку контрактів з іншими державами", - каже Ігор Копитін.

На думку Ігоря Копитіна, нині вітчизняний сектор оборонної промисловості стрімко розвивається, а зацікавленість іноземних компаній у співпраці та відкритті на території країни нових виробництв зростає.

"Україні є що запропонувати іноземним підприємствам у межах співпраці в оборонній галузі, і дуже важливо скористатися моментом, коли зацікавленість нашою галуззю та нашими інноваціями - на піковому показнику", - зауважив він в інтерв’ю.