Нужна быстрая интеграция промышленной базы ВПК Украины в оборонную экосистему ЕС, - Копытин

По его словам, ВПК - это именно то направление, которое сейчас стимулирует промышленное производство в Украине, а также является одним из важнейших сегментов в формировании отечественного ВВП.

"Предприятия в Украине способны производить современное оружие, увеличивать объемы производства оружия в целом, привлекать инвестиции. То есть, постепенно наращивая объемы благодаря масштабированию, отрасль будет все больше наполнять бюджет", - говорит он.

Ведь, как подчеркивает Копытин, речь идет не только об изготовлении снарядов, дронов и техники, но и о работе смежных и касающихся ВПК отраслей, речь идет о важных инфраструктурных проектах, новых производствах в перерабатывающей отрасли, контрактах с металлургическими предприятиями, IT-разработчиками, логистическими компаниями.

"Инвестиции в ВПК имеют мультипликативный эффект - они непосредственно влияют на развитие других направлений экономики, способствуют развитию смежных отраслей", - отметил Игорь Копытин.

Говоря о евроинтеграционных процессах, которые уже сейчас проходит Украина, Игорь Копытин отметил, что прежде всего важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны. Это нужно как для улучшения позиций Украины на международной арене, так и для обеспечения модернизации украинской армии и повышения ее боеспособности. Он также пояснил, что Украине следует усиливать собственный оборонный комплекс.

"Нашей стране необходимо ускорить модернизацию предприятий ВПК, нужно строить новые предприятия, выбирать путь длительных контрактов с международными компаниями. Увеличение объемов и кодификаций собственного оружия позволит Украине меньше претендовать на импортные позиции, за которыми уже выстраиваются очереди из других государств, опасающихся начала новых конфликтов", - продолжает он.

Между тем, как добавляет Копытин, собственное производство должно покрывать потребности самой Украины в оборонной продукции.

"Это главное. Однако есть вторая составляющая нашей цели: выйти со своей продукцией и закрепиться на мировом рынке вооружений. Поскольку запрос на оружие будет постоянно расти, это может быть стимулом в перспективе работать на иностранные заказы, то есть быть весомым игроком на международном рынке, иметь собственную долю контрактов с другими государствами", - говорит Игорь Копытин.

По мнению Игоря Копытина, сейчас отечественный сектор оборонной промышленности стремительно развивается, а заинтересованность иностранных компаний в сотрудничестве и открытии на территории страны новых производств растет.

"Украине есть что предложить иностранным предприятиям в рамках сотрудничества в оборонной отрасли, и очень важно воспользоваться моментом, когда заинтересованность нашей отраслью и нашими инновациями - на пиковом показателе", - отметил он в интервью.