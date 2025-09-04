Потрібна реальна вогнева міць: генсек НАТО закликав Європу озброюватися для захисту від Москви

Європа повинна швидше нарощувати військове виробництво, щоб наздогнати Росію. Альянс цього року затвердив більш амбітні цілі щодо витрат, однак цього недостатньо.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Гроші самі по собі не можуть забезпечити безпеку. Потрібні можливості, реальна вогнева міць, важка техніка, а також нові технології. І саме це наша оборонна промисловість по всьому Альянсу повинна постачати швидше, ніж будь-коли, в Європі і в США. Просто в усьому Альянсі ми виробляємо недостатньо", - сказав Рютте.
Глава НАТО зазначив, що ситуація вже почала змінюватися. Зокрема, вдалося збільшити випуск боєприпасів і поступово поповнювати склади.
"Ми поступово поповнюємо запаси і скорочуємо виробничий розрив із Росією", - наголосив він. Окремо Рютте подякував Чехії за внесок в оборонні поставки.
Рютте виступив на саміті IISS Prague Defence Summit. Він наголосив на необхідності збільшення європейських військових можливостей для захисту континенту.
За його словами, Росія та Китай інвестують величезні кошти в модернізацію армій. Цю зброю вже використовують проти України, і Європа повинна враховувати загрози майбутнього.
"Ця тенденція не зміниться і не розгорнеться найближчим часом. Росія залишається і в доступному для огляду майбутньому залишатиметься дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі та у світі", - заявив Рютте.
Він зазначив, що Європа не повинна бути наївною і зобов'язана реагувати на виклики, щоб зберегти безпеку.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Європи за останні два роки змогли в шість разів збільшити обсяги виробництва боєприпасів.
Рютте звернувся до оборонних компаній із закликом збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема ракет, танків і засобів протиповітряної оборони.