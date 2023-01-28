ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потрібна "довга рука". Ігнат пояснив, чому ЗСУ не знищують балістичні ракети

Новость на русском →
Україна, Субота 28 січня 2023 14:35
Потрібна "довга рука". Ігнат пояснив, чому ЗСУ не знищують балістичні ракети Фото: речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не має засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Їх потрібно збивати на старті запуску, це під силу Patriot або SAMP/T.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ.

За його словами, вирішити цю проблему у повітрі можуть комплекси Patriot або SAMP/T.

"Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - додав Ігнат.

Як повідомлялося, Франція та Італія вже близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, хоча поки неясно, як швидко буде ухвалено остаточне рішення.

При цьому як раніше пояснювали у Повітряних силах ЗСУ, в умовах повномасштабної війни з Росією наша країна потребує винищувачі типу F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети Війна в Україні
NEWS
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор