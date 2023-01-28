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Нужна "длинная рука". Игнат объяснил, почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты

Новина українською →
Украина, Суббота 28 января 2023 14:35
Нужна "длинная рука". Игнат объяснил, почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты Фото: спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

У Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет в воздухе. Их нужно сбивать на старте запуска, это под силу Patriot либо SAMP/T.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на FREEДОМ.

По его словам, решить эту проблему непосредственно в воздухе могут комплексы Patriot либо SAMP/T.

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до позиций вражеских и уничтожать непосредственно на месте установки, которые запускают ракеты", - добавил Игнат.

Как сообщалось, Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

При этом как ранее объясняли в воздушных силах ВСУ, в условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16.

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