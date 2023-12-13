Потрібен для вступу в ЄС. Кабмін вніс до Ради законопроект про доброчесне лобіювання

Йдеться про законопроект №10337 під назвою "Проект Закону про доброчесне лобіювання". Як зазначається на картці документа, сьогодні, 13 грудня, його було передано на розгляд керівництву та отримано Верховною Радою.

Ініціатором законопроекту став прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі документа наразі не розкриваються, текст на сайті парламенту не відображається.

Проект закону про доброчесне лобіювання внесли до Ради (фото: скрін rada.gov.ua)

Як зазначає нардеп Железняк, ця законодавча ініціатива є однією з вимог України на шляху до членства в Європейському союзі.

"Це є теж однією з вимог євроінтеграції. Правда без деталей, що там конкретно має бути", - розповів парламентарій.

Що передувало

Нагадаємо, 7 грудня Кабмін схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії щодо вступу України до ЄС. Як пояснив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, проект закону має на меті:

забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів,

забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання,

встановлення прозорих механізмів діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб та механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Політик також зазначив, що доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Він додав, що адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті закону.

Рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2023 року Україна ухвалить усі рішення, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, 8 грудня Рада схвалила євроінтеграційні законопроєкти щодо діяльності антикорупційних органів. Також були затверджені зміни в законодавстві про права нацменшин. Виконання цих кроків є умовою для старту переговорів про вступ України до ЄС.